Universitario de Deportes | Alejandro Hohberg no tendrá minutos en amistoso por la ‘Noche Crema’ 2020

Alejandro Hohberg se quedará con las ganas de jugar ante Cerro Largo en la ‘Noche Crema 2020’, el cuerpo técnico decidió que el atacante descanso de cara al debut por Copa Libertadores contra Carabobo.

“Fue bueno medirnos con rivales de buena calidad internacional. Sirvió bastante. Si bien este partido nos agarra con el calendario apretado, hoy lo vamos a tomar con mucha seriedad. Queríamos ganar los dos partidos, pero en el segundo, si bien perdimos, hicimos buenas cosas y nos quedamos con eso”, declaró el mismo Hohberg a Gol Perú.

La ‘Noche Crema 2020’ será el último examen para Universitario de Deportes antes de su debut en la fase 1 de copa Libertadores ante Carabobo de Venezuela. Peruanos y llaneros se medirán en llave de ida y vuelta, el 21 y 28 de enero, primero en Caracas y luego en Lima.

‘Me sentí después del partido con Huracán, entrenando. Por precaución no jugué ante Boca y hoy no tendré minutos. Lo idea es llegar óptimo al partido del martes. Me cuido para eso y trato de hacer una buena recuperación’, agregó Hohberg.

