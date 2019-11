En su reciente conferencia de prensa, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se refirió al error arbitral que sufrió Universitario el domingo ante UTC, aunque también indicó que “los fallos anteriores lo hacen estar en la pelea por el campeonato”.

“Si sacamos todos los fallos no estarían en la última fecha con posibilidades, es lo que me parece. Creo que este fin de semana sí lo perjudicaron, pero en este torneo los errores lo hacen tener posibilidades en la última fecha”, fueron las palabras de Bengoechea. Un día después, encontró respuesta de uno de los jugadores de Universitario, Aldo Corzo.

“No es justo lo que dice. Los tres equipos grandes estamos arriba porque estamos desarrollando un buen fútbol, cada uno a su forma más allá de los errores arbitrales”, sentenció Aldo Corzo en conferencia de prensa.

“Estamos arriba por la ‘chamba’ de cada jugador y de cada técnico. Me sorprende lo que dice, él ha sido jugador y no me parece justo. Alianza Lima también está arriba por mérito y no por errores arbitrales. No siento que eso haya influido en nuestro juego ni en que estemos arriba en la pelea por el título", añadió.

El lateral de Universitario de Deportes dijo que ya se encuentra recuperado al 100% y que llegará en su mejor condición al partido ante Real Garcilaso. El duelo con el equipo del Cusco se jugará el domingo a las 3 p.m. en el estadio Monumental.

