Alberto Quintero y el conmovedor saludo de cumpleaños a su madre [FOTO]

Alberto Quintero continúa su rehabilitación con Universitario de Deportes, luego que sufriera una fractura en el pie derecho a días de iniciar el Mundial Rusia 2018. Los momentos malos al parecer habrían quedado atrás, pues 'Chiquitin' tiene motivos para celebrar hoy y así lo demostró en sus redes sociales. El panameño utilizó su cuenta de Instagram para saludar a su madre por su cumpleaños.

"Sin ti no sería quien soy hoy en día. Me has convertido en un hombre educado, elegante y honesto, valores que son imprescindibles. Muchas gracias por haber sido tan atenta conmigo, mamá. Te amo mucho. ¡Feliz cumpleaños!", se lee en la publicación que escribió Alberto Quintero y acompañó con una tierna foto junto a su madre en donde se le ve sonriente al volante de Universitario de Deportes.

Cabe mencionar que Alberto Quintero estará apto para jugar con Universitario de Deportes para quincena de setiembre, tras tres meses de para. 'Chiquitín' es una pieza clave en el once crema. Previo a la para por el Mundial Rusia 2018, el volante era el principal autor de las jugadas de peligro en campo rival. Además, se convirtió en uno de los goleadores de los merengues.

