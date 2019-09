Universitario de Deportes | Administración denuncia 'secuestro' de las redes sociales de la 'U'

Con el ingreso de la nueva administración a Universitario de Deportes liderada por los hermanos Leguía, se acaba de denunciar el secuestro de las redes sociales del equipo crema.

El gerente de comunicaciones Luis Cáceres, denunció que todas las redes sociales siguen siendo controladas por la administración saliente de Carlos Moreno y hasta el momento no pueden tener acceso a ellas.

“No nos quieren dar las contraseñas. No entiendo cómo se puede perjudicar y ‘secuestrar’ las redes sociales de la institución. El hincha merece seguir informado y eso ahora no se puede dar de nuestro lado porque no tenemos el acceso a nuestras redes”, indicó en entrevista a Radio Capital.

“Hemos venido al Monumental y toda la parte de trabajadores del área de comunicaciones (con el que se llegó a un acuerdo para que continúen) esta y otras áreas no se han apersonado hoy día a trabajar. Esto nos complica tremendamente el trabajo porque todas las contraseñas de todas las redes están en su poder y no tenemos cómo acceder a ellas”, agregó.

