Universitario de Deportes aclara la reciente decisión del TAS

Luego que el TAS emitiera una decisión, en donde informaba a Universitario de Deportes que dicha entidad no era la "competente" para revisar su caso, la insitución merengue emitió un comunicado oficial descartando que el Tribunal haya ratificado la sanción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol.

"La decisión del TAS, remitida hoy, señala declararse: no competente, para emitir sanción. Ello significa que lejos de considerar ganadora o perdedora a alguna de las dos partes, dicho tribunal arbitral expresa que no tiene COMPETENCIA para EMITIR JUICIO, ES DECIR, NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE EL FONDO DEL TEMA", se lee en las primeras líneas del comunicado.

"Tal circunstancia nos da tranquilidad para evaluar todos los caminos que lleven a un buen desenlace, los cuales no necesariamente pasan por proseguir en la ruta del argumento legal, sino por las vías alternativas del diálogo y la buena predisposición para desarrollarlo", termina el oficio publicado en el portal del club.

