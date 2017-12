Universitario de Deportes: 5 claves de la salida de Carlos Cáceda

Carlos Cáceda logró ganarse el titularato en Universitario de Deportes en 2016 y desde ese año nadie lo movió del puesto. Esa temporada, además, ganó también el premio a 'Mejor arquero' y se le consideró uno de los jugadores revelación del Descentralizado. Por ello, no sorprendió que luego sea convocado a la selección peruana y esté cerca de viajar a Rusia para disputar el Mundial. Sin embargo, su futuro aún es incierto, pues no renueva con los cremas y la opción de la Liga MX aún no se concreta.

Su momento es ahora

Carlos Cáceda acaba de cumplir 26 años este 2017. Lleva dos temporadas como titular indiscutible en Universitario de Deportes y logró jugar partidos cruciales en las Eliminatorias a Rusia 2018. Por ello, considera que es su oportunidad de ir al extranjero o buscar mayor protagonismo en otro club. Además, esto le daría un lugar seguro en la lista de convocados para el Mundial. Finalmente, el tema de la edad es importante, pues pasando los 27 o 28 años, es difícil que un jugador emigre por primera vez.

Universitario no presentó oferta

Aunque, desde Universitario de Deportes, dijeron que le habían hecho una oferta a Carlos Cáceda y solo estaban esperando su respuesta. Esto luego fue desmentido por el representante del jugador, quien aseguró que a sus manos no había llegado nada. Si bien el club conversó con el portero, oficialmente no se habían comunicado con su agente para hacerle llegar una propuesta formal. Por ello, consideran que el club crema tampoco mostró demasiado interés en retener a la 'Pantera'.

Un tema económico

Aunque no es oficial, El Bocón pudo conocer que el sueldo de Carlos Cáceda era de los más mínimos en Universitario de Deportes. Por ello, tras adquirir el puesto de titular en el equipo, ganar el premio a mejor arquero y ser convocado a la selección, pidió a los directivos del club hacer una renovación con un aumento de sueldo; sin embargo, estos se habrían negado, ya que querían esperar que cumpla con su contrato. Ahora, con el momento de la institución, la mejora salarial que le quieren proponer sería corta, por lo que optaría por buscar otra oportunidad.

Interés en México

Luego de la demora en la renovación con Universitario de Deportes, se conoció de un interés en la Liga MX por Carlos Cáceda. Durante el año, se supo que algunos equipos de la MLS de Estados Unidos ya se habían acercado a su representante, pero sin nada concreto. Sin embargo, lo de México sí sería fuerte, pues desde el mismo país azteca aseguran que el portero su pase fue comprado por un consorcio, que es dueño de algunos clubes como Monarcas Morelia y Atlas. Es más, dieron por confirmado que ya era el nuevo jugador de Puebla. Sin embargo, aún nada está cerrado. Por el momento, se sabe que podría llegar a Veracruz, de Pedro Gallese, pero sería prestado al Puebla.

Opción de Sporting Cristal

Finalmente, en la última semana, fuentes de El Bocón conocieron que Sporting Cristal también habría sondeado a Carlos Cáceda para conocer sus pretensiones salariales. Aunque esto aún no es confirmado, hay rumores de que en tienda celeste quieran a un portero de selección para el próximo año, pues sería una de las condiciones del nuevo entrenador Mario Salas. Sin embargo, esto está lejos de suceder, pues su objetivo es ir al extranjero esta temporada.

