Universitario: Cremas parten el viernes a Cajamarca con algunas novedades

Universitario viene trabajando su once de cara al compromiso con UTC donde el mayor deseo es sumar y no perder. Cajabamba volverá a recibir a los cremas y por ello, la logística del caso debe ser mejor que la primera vez que visitaron la ciudad cajamarquina con Pedro Troglio.

El viernes tiene previsto Universitario viajar a las 3.30 pm rumbo a Cajamarca, de inmediato en bus a Cajabamba donde espera pernoctar en un loft campestre. En lo futbolístico, la idea de Javier Chirinos es repotenciar lo defensivo, siendo Juan Vargas y Horacio Benincasa, dos de las incorporaciones más importantes para ordenar en el fondo. Ambos jugadores no pudieron debutar en el Apertura ante Melgar por acumulación de tarjetas amarillas. Chirinos sabe que la altura es el aliado de los cajamarquinos y no pueden dar ningún balón por perdido. “La intensión en cualquier equipo que va a la altura es defenderse con el balón en los pies. Saber atacar y defender. No desesperarse, ni regalar el balón. UTC es un rival de cuidado, con buenos jugadores que saben jugar de local”, dijo Chirinos motivado por el punto en el debut con Melgar.

La ausencia de Alberto Quintero hace pensar en que la ofensiva crema se puede debilitar porque no habrá un delantero de experiencia. La confianza estará en Sandro Montesinos y Anthony Osorio, dos jóvenes valores promovidos por Pedro Troglio.