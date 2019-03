​Universitario: Córdova y su duro análisis a pesar de victoria crema

Nicolás Córdova no se quedó contento con la victoria conseguida por Universitario de Deportes ante Carlos A Mannucci, para el estratega los cremas debieron haber asegurado mejor el resultado.

'Hicimos 80 minutos buenos, pero después del gol nos desdibujamos, el equipo se partió. En general es un paso adelante, que nos permite ilusionarnos en un mejor futuro. Tuvimos varias ocasiones en el primer tiempo, lo más probable era que si la primera entraba nos iban a dar más espacios porque ellos tenían que salir', comentó el técnico de Universitario de Deportes.

Córdova aseguró que aprovechará esta primera parte del año, donde los demás candidatos al título se encuentran concentrados en su participación por Copa Libertadores. 'Yo soy de la idea que un equipo como Universitario no puede estar ningún año sin jugar un torneo internacional. Pero viendo lo que vivimos el año pasado tengo que aprovechar que no juego Copa y los otros equipos van a estar más cansados', agregó.

Además el técnico de Universitario de Deportes destacó la labor de Germán Denis en este inicio de campeonato 'Nosotros estamos muy contentos no solo por los goles que hace, sino por lo que genera en la cancha y el impacto que tiene con sus compañeros a nivel interno. Mi juicio no va por si hace o no goles', culminó el DT.