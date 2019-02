​Universitario: Córdova lanzó dura crítica contra estadio IPD Moyobamba

Universitario de Deportes sacó un resultado positivo en su primera visita de la Liga 1, el cuadro de Nicolás Córdova empató 1-1 contra Unión Comercio, pero el estratega 'se quedó con la espina' de no poder realizar su mejor fútbol, debido al estado en el que se encontraba el estadio IPD Moyobamba.

La cancha no se prestó

'De un pelotazo llegas al otro arco y obviamente siempre se ve perjudicado el equipo que se preocupa de salir jugando por abajo. Hemos tenido que desnaturalizar nuestra forma de jugar, no le estoy echando la culpa a la cancha nada, ellos hicieron un muy bien partido', comentó el Dt de Universitario de Deportes.

'Para mí este campo no reúne las características que implica un choque de primera división. No me corresponde decir que está bien y que está mal, mucho menos cuando yo vengo de otra parte', aseguró el estratega de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes empató 1-1 en su primer partido de la Liga 1 ante Unión Comercio en Moyobamba. Jesús Rabanal adelantó a los locales antes del cuarto de hora, pero Germán Denis colocó la paridad en el complemento mediante la vía de penal.