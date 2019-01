Universitario confirma mega evento previo a la 'Noche Crema' [VIDEO]

Universitario de Deportes prepara una fiesta previa a la presentación del primer equipo para la temporada 2019. El Full Day Crema se llevará a cabo en la cancha auxiliar sur del estadio Monumental y será un evento en el que podrá participar toda la familia a partir de las 12:00 hrs.

Y es que previo a la Noche Crema, presentación ante la U. de Concepción, en el que el equipo de Nicolás Córdova deberá probar su renovado plantel con las incorporaciones de Alejandro Hohberg, Guiillermo Rodríguez, Armando Alfageme, Gary Correa, entre otros, la hinchada crema podrá disfrutar de diferentes concursos, firma de autógrafos de parte de los jugadores, shows, sorteos, comidas y juegos inflables.

Además, los fieles hinchas de Universitario podrán participar de un sorteo para ser parte de un tour por el estadio y camerinos.

Estas entradas no son válidas para la Noche Crema 2019 que se desarrollará a partir de las 8:00 pm. Cada entrada Familiar te da opción a ingresar hasta 4 personas (las personas deberán entrar al mismo tiempo con la entrada obligatoriamente). Asimismo, Para ingresar con la entrada familiar es obligatorio el ingreso como mínimo de un niño (de 0 a 12 años) y máximo 2 adultos (los niños no pueden ingresar sin la compañía de un adulto). Sino no se podrá ingresar.

Este sábado 2 de febrero la 'U' está de fiesta y presenta a su plantel 2019; sin embargo, desde muy temprano la familia puede disfrutar de este Full Day Crema.