Universitario | Conductor de Canal N a Nicolás Córdova: "Es momento de tomar una decisión" | VIDEO

La situación crítica de Universitario de Deportes no solo es materia de preocupación para los fieles hinchas que siguen a todas parte al club merengue. Esto se puede reflejar, en el momento del noticiero de Canal N que dedició el periodista, Jimmy Chinchay, quien le envió un fuerte mensaje a Nicolás Córdova tras la derrota ante Ayacucho FC.

▶Liga 1 Movistar: tabla de posiciones de la fecha 15 tras derrota de Sport Boys | FOTO

"Cuando algo no está yendo bien, cuando algo no funciona. Tiene uno que decidir qué es lo que tiene que hacer. Acaba de terminar, el partido entre Universitario y Ayacucho FC. Ganó Ayacucho 2-0, volvió a perder Universitario, ¿cuántos partidos viene perdiendo el equipo crema? Señor Nicolás Córdova es momento de tomar una decisión porque el equipo y usted simplemente no funcionan y se lo dice un hincha de Universitario", enfatizó el conductor de Canal N, tras presentar la derrota merengue.

Cabe recordar que Universitario de Deportes no gana desde hace cuatro fechas, cuando el 21 de abril goleó por 4-0 a Sport Boys, luego de este resultado igualó por 1-1 ante Sporting Cristal y cayó ante César Vallejo, Cantolao, Municipal y Ayacucho FC.

Nicolás Córdova tras el encuentro señaló que aún piensa en el proyecto que tiene el club y no se refirió en ningún momento a una eventual salida del club por los últimos malos resultados. El próximo encuentro de los cremas será en el estadio Monumental ante UTC de Cajamarca.

Más noticias en otros medios: