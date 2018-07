Universitario: Cinco claves para entender el lío con la FPF

Los últimos días han sido bastante difíciles en Universitario de Deportes debido a la relación tensa con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el tema del Sistema de Licencias. El último capítulo de esta tormentosa relación ocurrió la semana pasada, cuando este organismo con Resolución N 0086 CCL 2018 decidió ingresar al club al Régimen Deportivo Especial. ¿Qué significa esto? Pues que con esta medida les permite fiscalizar administrativamente a la institución, que atraviesa una crisis financiera.

Semejante noticia no cayó bien en la administración, que a través de los diferentes medios de comunicación expresó su molestia contra la Federación Peruana de Fútbol e incluso la culparon de querer tomar el club de Ate.

Sin embargo, el último domingo, la Comisión de Licencias dejó sin efecto la Resolución N 0086 CCL 2018 y desestimó que Universitario ingrese a este Régimen. ¿Cómo entender este embrollo? ¿Traía beneficios ingresar al Régimen Deportivo Especial? Trataremos de explicar.

Beneficios al club

Los integrantes de la Comisión de Licencias buscan que el club pueda ordenarse con esta medida. No obstante, la Comisión de Licencias, que preside el abogado Gonzalo De las Casas, decidió dar marcha atrás y no se intervendrá a Universitario de Deportes. Eso sí, le ha dado 15 días de plazo para demostrar que todos sus pagos están en regla.

Contrataciones

Otro de los aspectos que hubiese sido positivo es que el club podría contratar futbolistas. Y es que el ingreso a este Régimen elimina cualquier sanción impuesta en contra de Universitario.

Injerencia

Desde el anuncio de la Resolución que los colocaba en el Régimen Deportivo Especial, la administración de la 'U' mostró su desacuerdo toda vez que no querían que el dinero de las arcas de la institución ingrese a un fideicomiso que iba a ser manejado por la Comisión de Licencias. Además, denuncian un cambio en la normativa del Sistema de Licencias (durante el viaje de Edwin Oviedo a Rusia) y con ello la sanción impuesta viola el principio jurídico de la no retroactividad. O sea, la institución era castigada con una norma que no existía al momento de cometer la falta.

Conflicto de interés

En Universitario de Deportes sienten que esto es un claro conflicto de interés que data de hace años por parte de Gonzalo De las Casas, cuando su empresa SGL Consulting S.A., cuya gerente era Norma Polti, fue designada por Indecopi para administrar temporalmente a la 'U' en el 2011. Sin embargo, los socios -en ese momento- denunciaron que De las Casas fue asesor de campaña de Julio Pacheco (uno de los máximos responsables en el aumento de la deuda). Ante ello, Indecopi cambió de administrador temporal y puso a Right Business con Rocío Chávez.

Remoción

En las últimas horas, el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, junto a otros equipos de la Primera División firmaron un pedido para la remoción de los integrantes de esta Comisión, que preside Gonzalo De las Casas. De lo contrario, amenazan con suspender el Apertura. Todo indica que hay mucho pan por rebanar en este caso.

