Universitario | Christian Ramos: "Con tal que apoyen a mis compañeros, si quieren silbarme no tengo ningún problema"

Universitario cayó ante Deportivo Municipal en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura. Tras el partido, Christian Ramos respondió algunas preguntas a la prensa. El defensor habló acerca de las pifias que recibió minutos después del final del duelo.

"Tienen derecho a silbar y a apoyar. Con tal que apoyen a mis compañeros, si quieren silbarme no tengo ningún problema". Con respecto a la posibilidad de luchar por el Torneo Clausura, dijo: "Ya no hay margen de error. El que pierde se va a alejando. No jugamos bien y a ellos felicitarlos porque jugamos bien".

Con la derrota, Universitario perdió la oportunidad de ser el único líder del Torneo Clausura, luego del empate de Alianza Lima ante Alianza Universidad y la caída de Sporting Cristal ante Carlos A. Mannucci en los descuentos.

Para la próxima fecha de Universitario de Deportes de local ante Ayacucho FC, Ángel Comizzo ya podrá contar con Aldo Corzo y Gerson Barreto, ambos ausentes ante Deportivo Municipal por acumulación de amarillas.

También te puede interesar

Mira la Tabla de Posiciones del Torneo Clausura tras la derrota de Universitario ante Deportivo Municipal [FOTO]

Tabla de posiciones de la Liga 2 tras la penúltima fecha [FOTO]

Universitario cae 3-0 ante Deportivo Municipal: cremas cayeron goleados ante los ediles por la fecha 14 del Clausura