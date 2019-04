​Universitario de Deportes: Nicolás Córdova lanza polémico comentario sobre el pisco peruano

Nicolás Córdova, estratega de Universitario de Deportes, se sometió a un curioso listado de preguntas en el programa deportivo 'Fútbol en América', técnico chileno sorprendió a muchos tras soltar un inesperado comentario sobre el pisco peruano.

Pisco de Perú y el vino de Chile

'El pisco es peruano pero el vino es chileno', manifestó el entrenador en la secuencia bautizada como 'Whatsfa' en el programa deportivo 'Fútbol en América'. De inmediato los comentarios se hicieron sentir en redes sociales, algunos apoyando al DT de Universitario y otros discutiendo su idea.

Video: Fútbol en América

Universitario sacó un valioso empate ante Sporting Cristal en la última jornada jugada por el Torneo Apertura de la Liga 1. Cremas todavía siguen a nueve puntos del líder Binacional, de ganar este miércoles 01 de mayo a Sport Huancayo en su partido que fue aplazado se pondría a seis unidades de los puneños con 6 fechas por jugarse.

Además Córdova se refirió a la sana competencia que se vive día a día entre José Carvallo y Patrick Zubczuk. 'Tomo en consideración todo lo que veo, no lo que me pasó. No podría poner a Patrick por agradecerle lo que hizo el año pasado, ni a José porque tiene más experiencia. Los pongo o los saco por lo que muestran diariamente', agregó en otra parte de la entrevista para 'FA'.

