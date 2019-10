Universitario | Chemo del Solar pide disculpas a árbitro y se rectifica: "Me equivoqué con el penal" | VIDEO

Cuando terminó el partido entre Universitario y César Vallejo, Chemo del Solar fue uno de los primeros en señalar al árbitro Yovani Quevedo tras no cobrar un presunto penal a favor del cuadro poeta. La mano de Alejandro Hohberg en área merengue fue motivo para que el estratega del club trujillano criticara el accionar del réferi asegurando que aquella infracción fue "un penal que se vio en todo el Perú".

"Ha sido un partido muy parejo, pero hubo una jugada determinante en contra de la César Vallejo. Han pasado muchas veces en el año cosas así y no nos hacen caso por no tener la historia de Cristal, Alianza Lima o Universitario de Deportes. Hoy hubo un penal gigante que se vio en todo el Perú y el árbitro no lo cobró, así de sencillo", manifestó Chemo del Solar al término de la contienda en el Mansiche.

Horas después y un poco más calmado, Chemo del Solar hizo un mea culpa sobre lo expresado en la conferencia de prensa tras el empate ante la 'U' y señaló que tras revisar la jugada concluyó que no había sido penal.

"Cuando termina le partido me voy al vestuario y a los dos minutos salgo y voy a la conferencia. Posteriormente en el hotel vi la jugada, la revisé bien y de verdad tengo que reconocer que me he equivocado y el reglamento es bastante claro", expresó del Solar en Fox Sports Radio Perú.

"LE PIDO DISCULPAS AL ÁRBITRO QUEVEDO, ME EQUIVOQUÉ CON EL PENAL"#FOXSportsPeru | Chemo del Solar, DT de César Vallejo, luego del 0-0 ante Universitario. pic.twitter.com/HIP4JUrj5B — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) October 21, 2019

Chemo del Solar se disculpa con réferi Yovani Quevedo

"La sensación que me dio es que Hohberg se tira en carretilla y se lleva la pelota con la mano. Revisando veo que se resbala, apoya el brazo en el suelo y luego la pelota le pega en la mano. Cuando me equivoco lo reconozco. Aprovecho la oportunidad para pedir disculpas al árbitro Giovanni Quevedo porque, sinceramente, me he dado cuenta que la jugada no ha sido penal", agregó el DT del conjunto poeta.

Dicho esto, no quita que me haya quejado de cierto errores que nos han perjudicado a lo largo del año. Esperemos que en estas últimas cinco fechas la cosa vaya bien, pero reitero mis disculpas. Me sacó una amarilla y me dijo que fue solo por invadir porque fui muy respetuoso, sino me sacaba la roja, acotó.

¿Cuándo vuelve a jugar César Vallejo?

Tras el empate ante Universitario, César Vallejo deberá visitar en la ciudad de Olmos a Pirata FC, quien en la última jornada cayó goleado por 4-0 ante Sporting Cristal. Cabe resaltar que los poetas se encuentran en el puesto 15 del Torneo Clausura y octavos en la tabla del Acumulado. El conjunto trujillano está a tiro de alcanzar un cupo para la Sudamericana e irán con todo en su próximo partido.

Mira cómo va la tabla del Acumulado:

