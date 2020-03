La nueva Administración Concursal de Universitario, encabezada por Carlos Moreno, aún no retoma las riendas del club, pero ya están tomando decisiones para el futuro. En entrevista para El Bocón, Moreno asegura que sí es cierto que quieren vender el ‘Lolo’ Fernández, aunque antes buscan solo alquilarlo para no desprenderse de ese activo inmobiliario. Además, en el plano deportivo, señala que confía que Gregorio Pérez siga al mando del equipo.

Entrevista por: Renzo Bravo de Rueda

¿Qué va a hacer el primer día que tomen las riendas del club?

Hacer una análisis de cómo vamos a encontrar el club Universitario para, sobre esa base, elaborar un plan de acción de manera inmediata.

¿Considera que su Administración se ha empeñado en poner trabas a la saliente?

En lo absoluto. Es más yo propicie una reunión con los señores de Solución y Desarrollo para firmar un memorándum de entendimiento en virtud del cual se da un proceso de transferencia de cargo ordenado, transparente, pero los señores Leguía lo patearon literalmente.

Qué puede decir sobre los documentos que el SR. Gamarra enviaba con antelación a la Policía por las marchas que organizaban los hinchas...

Yo no represento a la empresa Gremco, ese cargo lo tiene el señor Gamarra. A mí me designan como administrador concursal de la ‘U’ y yo represento al club. No quisiera que se genere confusión en el hincha en relación a este punto. Yo no tengo mucho que decir en relación a esta carta porque lo ha enviado el señor Gamarra.

Es difícil que a usted no se le pueda ligar con Gremco, ¿no está supeditado a órdenes de esa empresa?

Nunca he recibido una orden de Gremco en contra del club.

Entonces, cuando usted toma una decisión en el club, ¿no se lo consulta a Gremco?

No, hay decisiones que por mandato de la propia junta están supeditas a un nivel de autorización del presidente de la junta de acreedores. Pero es una decisión que ha adoptado la propia junta de acreedores.

¿Por ejemplo?

Contratos que superen el monto de cinco mil dólares. Esos contratos que se tienen que firmar necesitan del visto bueno de la junta de acreedores.

¿Se va a vender el predio Lolo Fernández?

Hice la consulta a la empresa URBECORP por este correo y efectivamente ellos han mandado correo no solamente a los Portales, sino entidades ofreciendo el predio del Lolo Fernández para concesionar o alquilar y desarrollar proyectos de cualquier tipo.

Pero entienden que una posible venta del Lolo Fernández ocasionaría marchas y violencia…

Lo entiendo perfectamente, yo he sido parte de la barra de la ‘U’, a mí algunos hinchas no me pueden contar la historia del valor sentimental que tiene el Lolo Fernández. Pero si es que se trata de pagar deuda, la primera intención es no transferir propiedades. El plan contempla una segunda opción que es la venta, efectivamente. Podría darse este supuesto (de vender) y yo creo que los hinchas no tienen que rasgarse las vestiduras. El estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid lo vendió, construyó otro estadio y saneo deudas. La ‘U’ no tendría que ser la excepción.

Y porque no encontrar otros caminos para pagar la deuda, ya que la marca ‘U’ es muy fuerte, y así evitar que se genere un caos con la venta de algún activo…

No sé por qué se genera tanto cuestionamiento por una posibilidad de venta. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo porque esos activos inmobiliarios puedan servir para pagar la deuda sin que sean transferidos, pero tampoco puede negar la posibilidad de que se usa la segunda alternativa en caso la primera no funcione.

¿Por qué no recurrir al apoyo de los hinchas, como en su momento Aldo Miyashiro, para pagar las deudas del club?

Tuve yo una reunión con Aldo Miyashiro en su momento. Me pareció buena la idea que él tuvo para unir a los hinchas, para que puedan aportar. Inclusive yo me comprometí. Pero luego se subieron al coche de Aldo algunos personajes que parece quisieron cambiar la idea que ni sea pagar la deuda sino comprarla.

¿Por qué la deuda de la ‘U’ no ha disminuido nada desde antes y también cuando Gremco asumió?

Porque el plan de reestructuración ha primado el valor de los activos. La explicación por la cual no se ha pagado en tres años está deuda concursal es porque en ese tiempo había que poner en valor los activos inmobiliarios del club. En cuanto a la deuda corriente fueron 28 millones de soles más o menos, y cuando nos hemos retirado nosotros la hemos bajado en 8 millones de soles.

¿Qué pasaría si Gregorio Pérez no acepta seguir con esta Administración? ¿tienen alternativas para reemplazarlo?

Nosotros estamos pensando única y exclusivamente en que el profesor se quede a trabajar en la ‘U’. Creo que viene haciendo un buen trabajo, no hay motivo para que no se quede porque él tiene un contrato con el club. Debería suceder lo mismo que pasó con Ángel Comizzo, cuando nosotros salimos del club el profesor siguió trabajando hasta el final de su contrato. Yo confío que el profesor Gregorio Pérez se va a quedar, no tendría por qué no hacerlo.

¿Son conscientes de que estos cambios generan inestabilidad en el equipo y las marcas que los apoyan?

Es innegable que estos cambios de administración generan inestabilidad. Nosotros hablamos con jugadores, con sponsors de forma permanente. En el caso de los jugadores ellos nos indican que tratan de aparte del tema político. Pedimos que tanto el CT como los jugadores se concentren en alcanzar los resultados que tiene el club.

¿Y en el caso de las marcas?

Sí hay alguna mortificación por estos cambios y por algunos maltratos que han sufrido de los hermanos Leguía, pero siguen apostando por el club. Todas las marcas se van a mantenerse, y es más, estamos conversando con nuevas marcas para poder incorporarlas a nuestro grupo de sponsors.