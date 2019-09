Universitario | 'Café' Mendoza y la frase contra Alianza Lima: "Me arrepiento de haber jugado allí" | VIDEO

Son muy pocos los futbolistas que pudieron vestir las camisetas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Vivir el clásico desde ambas tribunas es algo que experimentó el ex jugador colombiano Mauricio Mendoza. El popular "Cafe" llegó a nuestro país el 2005 como flamante refuerzo del club crema y dos años se tuvo que mudar a la vereda del frente. Horas antes de un clásico más del fútbol peruano, el colombiano recordó su paso por los clubes más populares del país.

"Me llegué a identificar más con Universitario porque estuve más tiempo, tuve mejor rendimiento. Me sentí mejor con el equipo crema. Por otro lado, fue complicado firmar por Alianza Lima porque se pasó del amor al odio. Yo siempre estuve en el elenco crema y los hinchas nunca me perdonaron el irme al bando rival", contó Mendoza a Depor.

Asimismo, el colombiano hizo una revelación respecto a la forma en como se dio su llegada a tienda blanquiazul el año 2007: "Son errores que uno comete como jugador y luego se arrepiente. Personalmente, después que pasó el tiempo, sentí que no debí haber llegado a Alianza Lima porque estaba identificado con Universitario, tenía sentido de pertenencia en el club y la gente me quería. Tuve un gran sentimiento de culpa y no me lo pude sacar de encima"