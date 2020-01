Universitario cerró su pretemporada en Argentina. Fue derrota 0-2 ante Boca Juniors, sin embargo, este choque le dejó apuntes importantes a Gregorio Pérez, quien tuvo la oportunidad de utilizar a varios futbolistas.

Uno de ellos fue Paulo de la Cruz, futbolista que formó parte de uno de las variantes por los cuales apostó el entrenador uruguayo en la segunda mitad. En el minuto 63, el volante crema entró en sustitución del charrúa Luis Urruti.

En el momento de su ingreso al campo de juego, el comentarista argentino, Bambino Pons, fiel a su costumbre, no dudó en bautizar al jugador con un apelativo: “El David Luiz peruano”.

pic.twitter.com/xgGQCUmChL — out of context fútbol peruano (@oocontextFP) January 17, 2020

De la Cruz jugará su tercera temporada en tienda crema, camiseta con la que debutó el 2018. No obstante, el mediocampista de 20 años aún no logra consolidarse en el equipo. Este 2020 su gran objetivo es poder ganarse un lugar en el once de Gregorio Pérez.

