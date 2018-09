Figuera estuvo a punto de tomar radical decisión tras ataques xenófobos

Han pasado algunas semanas desde que Arquímedes Figuera fue expulsado del encuentro Melgar y Universitario de Deportes, por una falta que quizá el réferi pudo interpretarla de otra manera.

Tras el castigo, el volante venezolano recibió una serie de insultos xenófobos, que, según confiesa lo pudieron llevar a tomar una medida que pocos hubieran imaginado.

"Te confieso que mi decisión era irme. Era la primera vez que me insultaban tan fuerte, así y en mi barrio imagínate", reveló el 'Jaguar' en exclusiva para Movistar Deportes.

"Viendo la jugada, para mí, mi agente, la gente de mi entorno, me dijeron que no fue expulsión. Eso me perjudicó bastante, porque se vinieron una serie de insultos, que bueno. De verdad no lo esperaba"

Así se defendió Figuera

Apenas sucedió el incidente, Arquímedes Figuera cogió sus redes sociales y denunció el acto violento del cual había sido víctima.

"No me avergüenzo de ser VENEZOLANO me siento orgullo de donde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos lo hago", sentenció.

Mira la entrevista a Arquímedes Figuera

Lo humano, eso que no muchos pueden entender. El sentir de un futbolista al ser atacado por su nacionalidad. La xenofobia, la discriminación y el racismo matan todos los días, Paremos con eso, YA! pic.twitter.com/M23awhizDW — Silvana Palacios (@SilvanaVanita94) 26 de septiembre de 2018

