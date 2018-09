Universitario apeló la sanción que se le impuso a Diego Manicero

Quiere estar ante la San Martín. En Universitario no recibieron bien la noticia de no contar con Diego Manicero por dos fechas, pues el volante uruguayo fue expulsado al término del partido con UTC y no pudo estar el último sábado ante Cantolao y tampoco estará ante la Universidad San Martín.

Sin embargo, los delegados de Universitario han presentado una apelación para que el volante sea habilitado de jugar este domingo en el estadio Monumental. Diego Manicero se pronunció al respecto: "Nunca insulté a nadie", dijo. Asimismo, el popular 'Mani' agregó que al final del partido fue a hablar con Jorge Bazán.

"Cuando acaba el partido voy a decirle a Bazán que cómo va ir con la plancha de esa manera, pero nada más. Me dijo que él no fue. Me di la vuelta, vuelvo, agacho la cabeza y cuando levanto la mirada estaba el árbitro con la tarjeta roja. Esperaré para ver cuántas fechas son, pero no hice nada", finalizó.

Para el encuentro de la fecha 4 del Torneo Clausura, el conjunto crema tiene 3 bajas, pues en la defensa, Alberto Rodriguez y Aldo Corzo por lesión y hasta el momento, Diego Manicero por la expulsión. Para el partido antes los 'santos', Nicolás Córdova ya contará con el regreso de Alberto Quintero y Arquímedes Figuera, el primero ya se recuperó al 100% de su lesión y el venezolano cumplió su sanción de dos fechas.

