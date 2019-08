​Universitario | Ángel Comizzo tuvo inesperada reacción con periodista de Gol Perú | VIDEO

VER | Universitario de Deportes no mostró su mejor fútbol en el reinicio de la Liga 1 del fútbol peruano y su estratega, Ángel Comizzo, lo trasladó hasta la conferencia de prensa post empate 0-0 con San Martín. El argentino tuvo una inesperada reacción con la reportera de Gol Perú al iniciar la conferencia en Ate.

"SAN MARTÍN PLANTEÓ MUY BIEN SU JUEGO"#FOXSportsPeru | Ángel Comizzo, DT de Universitario, analizó el empate de su equipo. pic.twitter.com/sRheKSgOES — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 17, 2019

VIDEO | gol perú

'No sé si estuviste en la conferencia pasada, si estuviste allí dime si te acuerdas ¿Qué dije yo?...... No, no dije eso, yo lo que dije que iba a ser un partido muy difícil, acordáte, dificilísimo, con un entrenador que plantea bien el juego. A la vista era un partido de contragolpe, eso fue lo que ocurrió, yo dije la semana pasada que sería difícil', dijo el DT de Universitario de Deportes.

'El árbitro decidió no cobrar penal a Quintero, si el árbitro cobraba penal estaríamos hablando de otra cosa', agregó el técnico que fue criticado en redes sociales por la manera como respondió la pregunta de la reportera de Gol Perú.

