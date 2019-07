Universitario | Ángel Comizzo se iría de la 'U' tras cambios en la administración temporal del club

Universitario de deportes de la mano de Ángel Comizzo ha tenido un arranque soñado en el Torneo Clausura 2019. El elenco crema sumó seis puntos en los dos partidos que disputó ante Unión Comercio y Pirata FC, pero una acción dirigencial haría que el proceso del estratega argentino se corte de manera imprevista.

Este lunes 22 de julio del 2019, la Junta de Acreedores se reunirán para definir a la nueva adminstración del club, que hasta entonces era liderada por Carlos Moreno. La opción más latente es que las riendas del club vuelvan a manos de los hermanos Leguía, quienes representan a la empresa Solución y Desarrollo.

Pese a que la SUNAT respetaría la permanencia de Ángel Comizzo, según informó ayer ESPN; el 'Indio' optaría por dar un paso al costado debido a que en la nueva dirigencia estará nada menos que el exjugador merengue José Luis Carranza, quien ha sido uno de sus más drásticos críticos desde antes de su llegada.

"Ese señor se fue mal de la U, no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire", manifestó el Puma en la previa a la llegada del exarquero de River Plate.

