Universitario alista dos salidas y dos 'repatriados' para el 2019

Universitario de Deportes tiene un pie y medio asegurado en Primera División tras el susto de pelear con el descenso. El cuadro crema ahora espera consolidar su clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el cuadro de Nicolás Córdova ya piensa en la próxima temporada, donde dos jugadores resaltan por su muy posible partida y otros dos por su posibilidad de ser 'repatriados'. Juan Manuel Vargas y Raúl Fernández son dos muy posibles bajas para la temporada 2019. Ninguno de ellos ha logrado convencer al entrenador y ambos están fuera del once hace ya siete fechas.

Dos situaciones complicadas

Juan Manuel Vargas perdió la titularidad tras ser expulsado ante Ayacucho FC. Desde entonces no forma parte del once ni aparece en banca. Fue 'borrado' por el técnico Nicolás Córdova por razones que no se han hecho públicas. A falta de tres partidos para cerrar el año, es muy poco probable que sea tomado en cuenta. Según fuentes de EL BOCÓN, el lateral negociaría con un equipo de provincia para la próxima temporada, ya que es muy poco probable que continúe en Universitario de Deportes.

El caso de Raúl Fernández tampoco tiene señas de continuar para el 2019. El portero fue expulsado ante Ayacucho FC y desde entonces perdió la titularidad. Su expulsión ante Alianza Lima agudiza su situación, al ganarse la roja de manera irresponsable, estando en el banco de suplentes. Universitario de Deportes ya le busca reemplazo.

En lista para volver

Dos jugadores alistan su retorno a Universitario de Deportes para la temporada 2019. Uno es Gary Correa, volante de 28 años que destaca en la Universidad San Martín. Debutó en Universitario de Deportes en la temporada 2009 y es uno de los objetivos para el próximo año. El otro es Christofer Gonzales, actual jugador de Melgar y recientemente convocado a la selección peruana. Otro que debutó en Universitario de Deportes, en el 2012. Su retorno es bien visto, aunque complicado, pues de ganar el Clausura con Melgar jugaría Copa Libertadores y su exposición en la selección peruana elevaría su precio.