Universitario vs. Alianza Lima: tres razones por las que los merengues pueden ganar el clásico en el Monumental [VIDEOS]

Bien dicen que los clásicos hay que jugarlos, que no importa nada más de lo que pase dentro de la cancha y que los resultados no están sujetos a ningún condicionante. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la ligera posición favorable de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima en el duelo de este domingo, por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Además de su condición de local y de contar con un estadio Monumental repleto solo de hinchas de Universitario, los cremas han encontrado la forma para sacar adelante sus partidos. En el Torneo Clausura, registra cuatro victorias consecutivas y no ha recibido un gol en contra en sus últimos tres encuentros. Algo que, sin duda, demuestra lo bien que llegan al clásico ante Alianza Lima.

Por ello, intentaremos resumir tres razones por las que Universitario de Deportes podrá salir airoso del coloso de Ate y sacar ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Defensa sólida

Algo que ha mejorado considerablemente con la llegada de Ángel Comizzo es la defensa de la 'U'. Tras padecer en este sector del campo en la primera mitad del año, en el Torneo Clausura son el equipo con menos goles recibidos en los ocho partidos disputados (3).

Brayan Velarde y Nelinho Quina, reforzados por Jersson Vásquez y Aldo Corzo por los lados, se han afianzado como los titulares y forman una línea de cuatro que cumple con lo que tiene que hacer. Y si les toca atacar, lo hacen de manera inteligente para no poner en peligro el arco de José Carvallo, quien también vive un momento ideal.

Pero lo mejor en la defensa de Universitario es su capacidad para adaptarse a las circunstancias del partido. Esto, además, se potencia por las buenas piezas de recambio, como Christian Ramos y Junior Morales, quienes ingresan cuando el cotejo se complica.

Equipo solidario

Sin embargo, si hablamos de la defensa, nos tenemos que referir a todo el equipo. Y esa es otra de las cualidades de Universitario. Todos los jugadores, hasta los delanteros, asumen un papel clave en la marca y presionan rápido al rival en el mediocampo para cortarle los circuitos y recuperar cuanto antes el balón.

En los balones detenidos en contra, también es habitual ver que todos bajan y colaboran en la marca. La 'U' se ha convertido en un cuadro de obreros y jugadores con mucho oficio. Esto también sucede gracias a que han mejorado notablemente a nivel físico.

Alejandro Hohberg

El gran momento de Alejandro Hohberg es la principal carta de Universitario. El 'Enano' es el actual goleador del equipo en el año y el jugador con más asistencias. Además, tiene el don de anotar los goles importantes, como los que logró para vencer a Alianza Universidad y Sport Huancayo. Hoy, el extremo será la principal apuesta de los cremas.

Pero, su buen momento se logró gracias al funcionamiento que ha consolidado con Alberto Quintero y Anthony Osorio. El primero también es un jugador habilidoso, que sabe abrir espacios y juntos forman dinamita. Mientras que el segundo ha asumido el papel de trabajar en función de sus dos extremos, para jalar marca, apoyar cuando están sin balón y cubrir los espacios en el ataque.

LEE ADEMÁS

Universitario vs. Alianza Lima: Pablo Bengoechea manda este once para el clásico en el Monumental | FOTOS



Universitario vs. Alianza: así fue el banderazo y caravana de los hinchas 'blanquiazules' a poco del clásico | VIDEOS