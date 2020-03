En la previa del clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, Gustavo Grondona, ex jugador crema, retrocedió el tiempo unos años atrás y recordó como es que vivió esta clase de partidos durante las cuatro temporadas que jugó en el club de Ate.

“Tengo muchos lindos recuerdos. Los recuerdos que tengo del estadio Nacional son muy lindos. Me sentía muy comodo allí. Uno extraña todo. Me preparaba de igual manera para los clásicos. Waldir Sáenz era el que más me preocupaba de Alianza Lima. Nosotros teníamos mejor equipo en esa época. Los resultados y logros lo demuestran”, dijo Grondona a Gol Perú.

Asimismo, Grondona precisó que para esta clase de choques no importante como lleguen los equipos porque este partido vale más que solo tres puntos.

“Realmente no importa cómo viene el otro, es un antes y después de ese partido. No define más de tres puntos, pero uno sabe que cambian muchas cosas si ganas o conviertes en el clásico. Por eso la previa es tan linda y estresante. Hemos ganado muchísimo más de lo que hemos perdido. De hecho hemos dado la vuelta de un bicampeonato en cancha de Alianza Lima. El respaldo del plantel, la buena convivencia y el rendimiento ", añadió.