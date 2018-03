Universitario: Alexi Gómez protagoniza mala noticia para Troglio

Las cosas están complicadas en Universitario de Deportes a causa de Alexi Gómez. Pese a los pedidos desesperados de Pedro Troglio a fin de repatriar al deportista, la administración negó esta solicitud y exigió al 'Rulo' arreglarse con lo que tiene al menos en esta primera parte del año hasta que el Tribunal de Arbitraje (TAS por sus siglas en francés) decida anular la sanción impuesta por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de no permitirle contratar futbolistas por toda esta temporada.

Se que conoció que el club mexicano firmó dos contratos. Uno con el futbolista y otro con la institución crema. Atlas solo han dado por terminada su relación con Alexi Gómez más no el préstamo por seis meses con la U por el cual cancelaron el monto. Mientras este punto no se resuelva no podrá jugar con el club, además, su salario no está contemplado en el presupuesto de la institución. Recién en julio (fecha en que debe volver Gómez a la U) tendría opciones de regresar.

Muy fastidiado

Esta situación habría incomodado a Pedro Troglio antes de su viaje hacia Argentina para estar algunos días con sus seres queridos. Y es que el estratega quedó muy preocupado con el rendimiento del equipo en el último juego. Troglio es consciente que la seguidilla de compromisos afectará al equipo dado que tiene un plantel reducido y muchos elementos que aún les viene costando jugar en la Primera División.

LEE ADEMÁS