Universitario | Alejandro Hohberg explica por qué no fue penal de Aldo Corzo en el clásico ante Alianza Lima

Alejandro Hohberg, delantero de Universitario de Deportes, se refirió respecto a la gran polémica del clásico, aquella jugada donde Aldo Corzo toma en el área al delantero de Alianza Lima, Federico Rodríguez.

El atacante crema explicó las razones por las que, desde su punto de vista, no fue penal: “Para mí no fue penal. Aldo lo marca a Federico de espaldas y no está mirando la trayectoria del balón. Creo que Federico se dejó caer al ver que Aldo estaba de espaldas. No fue un contacto como para derribarlo”, dijo Alejandro Hohberg en una entrevista con ESPN Perú.

De otro lado, felicitó a Joel Alarcón por el arbitraje: “Creo que nunca he hablado de los árbitros, ni cuando se equivocan a favor o en contra. Pero creo que todos los equipos hemos sido perjudicados. A mí no me gusta que los árbitros se equivoquen. El árbitro manejó bien el partido. Hacía tiempo que no veía un arbitraje de ese nivel. Salió un clásico con mucho ritmo, algo que le hace bien al fútbol peruano. Lo felicito a Joel Alarcón”, expresó.

