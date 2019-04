Alberto Rodríguez y la verdad de su fichaje fallido por Alianza Lima

Alberto Rodríguez todavía sigue alejado de las canchas, el defensa de Universitario de Deportes cuenta los días para volver a vestirse de corto para defender los colores cremas. 'El Mudo' dio una entrevista para ESPN FC donde se refirió a la posibilidad concreta de jugar por Alianza Lima.

Su fichaje fallido por Alianza Lima

'Hubo la oportunidad, no se dio por unos puntos, pero bueno yo no descarto nada, eso pasa por un tema profesional. Siempre donde juego soy hincha del equipo que voy a representar', aseguró Alberto Rodríguez sobre su posible llegada a Alianza Lima en ESPN FC.

Rodríguez también se refirió a las posibilidades que tuvo para llegar a equipos de primer nivel 'Tuve opciones para llegar a mercados importantes como España e Italia. Atlético de Madrid, Sevilla FC y Juventus me quisieron, pero por cupos de extranjeros me limitó. El Braga tampoco me quiso vender, pero son circunstancias en el que uno se encontró medio atado', reveló.

Tampoco dejó de lado a Claudio Pizarro, reconociendo lo hecho por el 'Bombardero' en e exterior 'Lo que ha hecho Claudio es de admirar, seguro que mereció un Mundial. Rusia 2018 fue la oportunidad que debió tener, es el jugador peruano más ganador en el extranjero y debe ser despedido en la selección', culminó el central de Universitario de Deportes.

