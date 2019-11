Alberto Quintero será liberado antes de lo pensado por la selección de Panamá, el delantero jugará ante México y automáticamente comenzará a enfocarse en el partido de Universitario de Deportes por el Torneo Clausura. ‘Chiquitín se encuentra en la concentración centroamericana, desde donde dio conferencia de prensa.

‘Me siento muy bien. Me he recuperado de la mejor forma. Me siento con mucha confianza y con muchas ganas de hacer las cosas bien, ya sea que juegue titular o esté en la banca. Apoyaré a mis compañeros’, declaró el delantero de Universitario de cara al choque con los ‘aztecas’.

Además Quintero resaltó que tanto él como sus demás compañeros están en deuda con sus hinchas debido a las dos últimas derrotas con México (3-1) y Bermuda (0-2).

‘Tenemos que volver a ganarnos el cariño de la afición, somos una selección que la han renovado casi toda. Los más grandes estamos tratando de ayudar a los más jóvenes. Para nosotros, como para el país, un triunfo sería importante. Esa última vez nos pitó (refiriéndose a la gente), eso nos dolió y creo que ese cariño se recupera con un triunfo’, agregó ‘Chiquitín’.