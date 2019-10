Alan Diez sobre conferencia de Ángel Comizzo: "Que no venga a dársela de superdotado" | VIDEO

Ángel Comizzo brindó una conferencia de prensa luego del empate de Universitario en condición de visitante frente a César Vallejo. El entrenador hizo énfasis en el artículo 4° del reglamento de la ADFP acerca de las faltas y recibió una contundente respuesta por parte del panelista de Fox Sports Radio Perú, Alan Diez.

"Yo supongo que en el vestuario, al término del partido, su jefe de prensa o su gerente deportivo le habrá dicho 'si vas a la conferencia di que es el artículo 4°, que indica que no es penal', porque el profesor Ángel Comizzo tampoco lo sabe, que no venga a dársela de superdotado", fueron las palabras de Alan Diez sobre el técnico de Universitario de Deportes.

Además, Eddie Fleischman añadió que este reglamento es general, elaborado por la FIFA: "Ese artículo no es del reglamento de la Asociación, sino del reglamento de juego de la FIFA. Y en ese sentido, se indica que no se pitará penal si el balón golpea una mano que no esté situada en una posición antinatural o si la pelota da en la mano o brazo con la que un jugador caído se está apoyando en el suelo", comentó.

En conferencia de prensa, cuando fue consultado por la jugada protagonizada por Alejandro Hohberg, Comizzo indicó: "Con respecto a las protestas, del presunto penal que se supone que no cobró el árbitro, tendrían que leer el artículo 4° de la ADFP sobre la pena de faltas. Léanlo, evalúenlo y después opinan", fueron sus palabras.

Video: Fox Sports Radio Perú

