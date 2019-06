Universitario | Alan Diez: "Se fue Córdova y la 'U' gana, igual con Russo en Alianza, ¿Raro, no?" | VIDEO

Hace algunas semanas Alianza Lima se quedó sin técnico tras la salida intempestiva de Miguel Ángel Russo. Ahora, Universitario sufrió la misma surte que el 'compadre' y se quedó sin Nicolás Córdova, quien salió del club tras encajar 6 partidos sin conocer la victoria en la Liga 1.

Ante este panorama, Universitario y Alianza Lima decidieron darle la oportunidad a dos técnicos peruanos que han asumido el mando de sus primeros equipos de la mejor manera. En tienda blanquiazul la dupla Víctor Reyes-Jaime Duarte ha funcionado de maravillas. Mientras que en Ate, Juan Pajuelo debutó con un triunfo por 2-1 ante UTC en el Monumental y rompió la mala racha de los cremas en la Liga 1.

Con este panorama, el conductor de Fox Sports Radio Perú comentó acerca de los debuts de los técnicos peruanos y recordó las recientes salidas de Russo y Córdova.

"Lo gana bien la 'U'. Ahora, se va Córdova gana la 'U', se va Russo y Alianza mete como tres triunfos seguidos, empata no pierde, bien el trabajo de Reyes. ¿Raro no?", empezó comentado Alan Diez, en la última edición del programa que es transmitido por Fox Sports.

"No es raro, cuando se van los técnicos es porque las cosas están mal. No se van por las puras. En el caso de Russo ya sabemos cómo era la relación del plantel con él. En el caso de Córdova, no se le dieron los resultados, a pesar de que la mayoría de los jugadores respaldó su trabajo con lo que se hacía durante la semana", agregó Peter Arévalo sobre el comentario lanzado por su compañero de programa.

"Me parece que Pajuelo ubica mejor a los jugadores y le da un equilibrio mayor que no tenía Universitario", acotó.

Universitario cierra su participación en el Apertura ante Real Garcilaso

Con 22 puntos en el bolsillo y casi a mitad de tabla, Universitario de Deportes cerrará su participación en el Torneo Apertura cuando este 07 de junio visite en el Cusco a Real Garcilaso desde las 3:30 pm.

Más noticias en otros medios: