Universitario: Administración ya no quiere a Troglio por mala campaña

En Universitario de Deportes las posturas están divididas en cuanto a la continuidad de Pedro Troglio. Y todo gira en la administración, que busca una mejor salida para el DT, porque su cláusula de rescisión es lo más perjudicial para la institución crema. El argentino no se quiere ir, incluso ya se lo hizo saber a los directivos, pues aduce estar fuerte física y mentalmente para cambiar el rumbo del equipo.

Reunión cumbre

Sin embargo, hay dirigentes de Universitario de Deportes que ya le bajaron el pulgar a Pedro Troglio después del clásico y que no lo quieren más. Incluso, ya empezó a escucharse nombres de futuros candidatos como Christian Díaz y Mariano Soso, a quienes consideran rostros nuevos para darle un nuevo giro futbolístico al equipo.

Ayer por la tarde hubo reunión de la Comisión de Fútbol crema, donde algunos miembros no aceptan el presente futbolístico tan sombrío de Universitario de Deportes. Estar último en la tabla del Grupo A con 9 puntos y rozando la zona de descenso en el acumulado no estaba presupuestado.

Pedro Troglio quiere quedarse en Universitario de Deportes para cumplir su contrato hasta abril del 2019 y está en todo su derecho, porque es un profesional que no da nada por perdido y tiene el respaldo de sus jugadores. Sin embargo, ya hay voces contrarias y dirigentes que ya no miran con buenos ojos su continuidad porque consideran que los resultados no lo respaldan y están buscando timón nuevo para poder pelear el título del Torneo Apertura.