Universitario | Abogado de los Leguía: "Es probable que en octubre el club entre en liquidación"

Universitario podría entrar en liquidación. Así lo ha confirmado el asesor legal de la empresa Solución y Desarrollo Empresarial SAC (que pertenece a los Leguía), Gonzalo Iturry, quien explicó por qué razones el club podría llegar a este punto crítico.

"Solución y Desarrollo no puede tomar las riendas de Universitario, porque la administración del señor Moreno aún no hace entrega de los bienes y documentos, pero igual lo que buscamos como administración entrante es no generar un conflicto", indicó el abogado a DirecTV Perú.

El asesor legal además añadió que el club se encuentra en "causal de liquidación": "Todo apuntaría que Universitario tendría pagos adelantados por concepto de la televisión hasta el 2020, mientras que con la marca deportiva Marathon Perú ya le habría pagado hasta diciembre de este año. En estos momentos, el club Universitario está en causal de liquidación", explicó.

Finalmente, indicó que en el mes de octubre el club podría llegar al punto crítico: "Si la deuda de Universitario la dolarizamos, estaríamos hablando de una deuda de 140 millones de dólares y con ello es muy posible que el club en el mes de octubre entre en liquidación. Es por ello que nuestra opción más viable para evitar la liquidación es convocar a una junta de acreedores y modificar el plan de reestructuración. Lo que deseamos como administración es darle estabilidad al club porque todos sabemos que la liquidación de Universitario le favorecería a Gremco", sentenció.

