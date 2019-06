Universitario 1-0 UTC: Golazo de Jersson Vásquez que adelanta a los cremas | VIDEO

Universitario de Deportes vence 1-0 a UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental. El gol nació luego de un contragolpe merengue y finalizó en una gran definición de Jersson Vásquez, quien sigue siendo un hombre importante en el elenco que es dirigido de manera momentánea por Juan Pajuelo.

Universitario de Deportes ya no lucha por nada en el Torneo Apertura, pero no puede ceder puntos, ya que deben seguir sumando en la tabla acumulada. Una de las novedades en el once ante UTC, es la inclusión del uruguayo Guillermo Rodríguez en la zaga central.

Los cremas también buscarán romper la mala racha de seis partidos sin ganar. Los últimos cuatro, fueron derrotas consecutivas ante César Vallejo, Cantolao, Deportivo Municipal y Ayacucho FC.

