Unión Comercio presentó reclamo por duelo postergado ante Universitario

La directivas del club Unión Comercio, presento ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, el reclamo del partido que no se jugó contra Universitario de Deportes hace una semana. El equipo de Moyobamba pide que los cremas pierdan el cotejo por 'walk over'.

La misiva a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol dice lo siguiente: "Declarar perdedor por w.o. al club Universitario de Deportes con el resultado de 0-3 en contra en el partido programado para ser disputado entre dicho club y Unión Comercio con fecha 25 de setiembre de 2018 a horas 20:00 de la noche en el estadio Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura".

Unión Comercio y Universitario de Deportes luchan por no alejarse de la zona de descenso. Tras el último triunfo de Comercio ante Deportivo Municipal, Universitario de Deportes pasó a estar en el penúltimo puesto, y de perder los puntos por el partido que se reclama, los cremas se hundirían más en la tabla de posiciones.

'Niño Terrible' es voceado

Roberto Chale fue ubicado por los medios de prensa y se dio el tiempo para hablar sobre la posible propuesta que le haría llegar Universitario de Deportes en un momento muy complicado del club, donde cremas luchan por salir de la zona de descenso directo.

'¿Si estoy dispuesto a dirigir a Universitario? Si contesto que sí, después van a decir que me estoy regalando con lazo y todo. La verdad que la 'U' tiene un equipo con magníficos jugadores pero no han repetido un once y eso es dar mucha ventaja, hay que ser decididos', comentó el 'Niño' Terrible.

'Si tú sabes de fútbol, el enfoque que tienes de primera vista es una ventaja y eso es lo que tiene que tener un entrenador. Córdova puede estar capacitado para dirigir a la 'U' pero no tiene conocimiento del mundo peruano', aseguró Roberto Chale durante una entrevista con el programa radial 'La Hora de Lalo' de Ovación.

