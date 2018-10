Unión Comercio emplaza a la CONAR por designación de Diego Haro

El presidente de Unión Comercio, Freddy Chávez, terminó mortificado por la actuación del árbitro de la contienda, Diego Haro, tras la derrota 2-1 frente a Universitario de Deportes en duelo pendiente por la fecha 5 del Clausura.

"Lo que ha sucedido en el duelo del último sábado ha sido muy grave por el tema del arbitraje. Estamos sorprendidos por el cambio de la terna, ya que en los demás partidos como es el caso de Alianza Lima vs. Sport Boys no ha sucedido ello. Esto mancha hasta la FPF. Me señalaron que verán el caso. Ojalá así sea", comentó Freddy Chávez.

Contra la CONAR

El máximo representante de Unión Comercio hizo una reflexión acerca del presente Torneo Descentralizado. "Los equipos de provincia sentimos que hay un favoritismo hacia los grandes. Incluso presentamos un reclamo y no procedió", aseguró el directivo.

"En la noche del sábado, todos observamos que ese penal a favor de Universitario de Deportes nunca existió. Nos sentimos impotentes por todo lo que está pasando, pero así es nuestro fútbol", agregó.

Más allá de no tomar las acciones contra Diego Haro, Freddy Chávez exige explicaciones a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por este cambio polémico.

"Solo exigimos justicia. Estamos tocados por el arbitraje. Yo quiero escuchar al presidente de la CONAR para que explique los motivos para ese cambio de terna. Sólo en el partido de Universitario de Deportes contra nosotros se hizo", señaló el presidente de Unión Comercio.

