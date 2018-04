​Troglio sobre continuidad en Universitario: 'No he tenido contacto con Gimnasia'

Mucho se habla sobre la continuidad de Pedro Troglio en Universitario de Deportes, el actual DT crema fue invitado a Fox Sports Radio para hablar de las posibilidades que tiene de asumir Gimnasia y Esgrima de la Plata. Por el momento 'Rulo' asegura no desconcentrarse en rumores y enfocarse en el choque ante Sporting Cristal por la última fecha del Torneo de Verano.

Troglio no ha tenido contacto

'Yo tenía un viaje pactado cuando termine el torneo por un tema familiar y se da la posibilidad que Gimnasia se quedó sin técnico y soy uno de los nombrados. Yo no he tenido contacto con la gente de Gimnasia. No hablé con nadie, no me llamó nadie. Si me llaman es un supuesto, yo estoy feliz, vine con otra idea, a acomodarme y este año ir con todo, estoy en el ojo de la tormenta todos los partidos, pero no me han hablado de GELP', comentó el técnico de Universitario de Deportes.

'Yo no sé qué decir [sobre su continuidad]. La vida es un constante cambio de ánimos. Si le ganas a Cristal, qué alegría. Luego te pueden botar. No puedo predecir el final. La barra vino en buenos términos. La gente está apoyando', dijo Pedro Troglio en Fox Sports Radio.