Troglio: "Está claro que Universitario parte en desventaja"

Pedro Troglio ha comenzado una nueva aventura como estratega, el argentino tiene la misión de volver a Universitario de Deportes un equipo de nivel competitivo para el 2018 tanto en Copa Libertadores como Descentralizado a pesar de que se siente en desventaja por la sanción que el impide fichar jugadores a los cremas.

Lamenta castigo

'Va a ser un año muy duro y difícil, lo claro es que partimos con desventaja, tenemos un problema grande no poder contratar, se nos fueron 4 jugadores claves del plantel. Se han equivocado feo con Universitario, a los clubes peruanos hay que ayudarlos, pero liquidarlo así sin poder contratar me parece de muy mala voluntad. No es tan simple, no es que se van a poner la camiseta y todo va a salir perfecto. Veremos de darle vuelta poco a poco a la situación, nos iremos acondicionando', comentó el estratega de Universitario de Deportes tras sus prácticas en Campo Mar.

Hoy en día el único tema pendiente en Universitario de Deportes es la renovación del venezolano Arquímedes Figuera, Pedro Troglio aguarda que esto se cierre para tener completo su equipo.

'Falta que se cierre la llegada de Figuera después de eso ya no habrá espacio para más. Lo bueno es que está haciendo la pretemporada con su club. La administración y el cuerpo técnico querían que Luis Tejada se quede, el jugador quería arreglar pero el agente también busca ganar algo más porque le corresponde. En este tire y afloje se dio un distanciamiento como era lógico', comentó el DT de Universitario de Deportes sobre la llegada del 'veneco' y la salida del 'pana'.