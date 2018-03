Troglio tras derrota de Universitario: "Jugamos muy mal, es lógico perder"

Tras la derrota del cuadro crema, Pedro Troglio fue claro y directo con las críticas a su equipo: "No tengo explicaciones que dar. Jugamos muy mal y jugar así es lógico que se pierda. Fue mal desde el minuto uno al noventa. Fue un bajón muy grande", arrancó Pedro Troglio con la autocrítica a Universitario de Deportes tras perder 1-2 contra Sport Rosario.

No le salió nada

"Apostaba mucho a ganador pero hay méritos del contrario. El fútbol no se juega caminando y por decantación se sabía lo que pudo pasar. Si pierdes al jugador más importante del equipo, se resiente". "Hubo un desgaste importante y si tu equipo pierde al jugador más importante, un equipo corto se resiente todo", dijo Pedro Troglio.

"Hicimos un buen partido con Cristal y ahora no salió nada. Hicimos un mal partido. Es una derrota que duele porque veníamos jugando bien y es muy poco lo que estamos consechando en el Torneo de Verano", señaló el técnico de Universitario de Deportes.

Habló de la actualidad crema

Además, el técnico de Universitario de Deportes ve difícil la situación: "La situación es difícil y no es excusa. No importante que falte uno u otro. Estamos jugando y es claro que cuando se sufren lesiones o sanciones, el equipo de resiente rápido. Lo que necesito es recuperar jugadores. La U no puede rescindir de ninguno porque debemos cambiar y tener mayor cantidad de jugadores".

