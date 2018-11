Tres razones por las que José Carvallo regresará a la 'U' en el 2019

Pega la vuelta en 'U'. El portero nacional, José Carvallo tiene todo listo para dejar UTC y regresar al club de sus amores, luego de tres temporadas atajando en el club cajamarquino.

Con una madurez adquirida gracias al protagonismo de UTC en los últimos años, Carvallo vuelve a la 'U' por la puerta grande y con la capacidad de ser ese caudillo en el vestuario, del cual tanto adoleció en el 2018 el elenco estudiantil.

A continuación explicaremos tres razones por las cuales el guardameta habría decidido regresar a Ate:

La posibilidad de volver a Lima

Desde el 2016, José Carvallo ataja en el UTC de Cajamarca. El también ex Melgar habría decidido que es momento de volver a Lima y estar más cerca de los suyos. Además, la idea que sea en el club del cual es hincha sería una oportunidad inmejorable.

El contrato que le ofrecen

Trascendió en las últimas horas que el golero de 32 años volvería a ser crema con un contrato de dos años y con la gran posibilidad de terminar su carrera deportiva allí. La idea del club sería que Carvallo sirva como referente de Patrick Zubczuk y pueda pelear el titularato sanamante con el joven arquero.

Su hinchaje por el club y la idea de ganar la estrella 27

Aunque parece una frase cliché y muchos no lo reconozcan el llegar para jugar en el club del cual eres hinchas, siempre es un plus. Esto no es diferente en José Carvallo, quien resignaría jugar un torneo internacional con UTC para pelear en el 2019 la estrella número 27 de Universitario junto a un renovado plantel liderado por Nicolás Córdova.

