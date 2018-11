Tres opciones que suenan para reemplazar a Raúl Fernández en la 'U'

Tras la salida de Raúl Fernández del plantel de Universitario de Deportes, la directiva ha empezado los trabajos para encontrar a su reemplazante. Hasta el momento son tres los nombres que se perfilan como el golero que peleará el puesto con Patrick Zubczuk para la temporada 2019.

Alejandro Duarte

El ex Universidad San Martín llegó en el 2018 al Lobos BUAP de la primera división de México, pero no ha tenido la regularidad que el quisiera, por ejemplo, para poder ser considerado en la selección peruana. Hace algunos meses, el portero de 24 años confesó que de no conseguir la continuidad necesaria buscará en el 2019 que el club azteca lo preste para así tener chances de poder mostrarse y jugar la Copa América con Perú. Además, llegar a un club grande como la 'U' es lo que también interesaría al guardameta.

José Carvallo

Su afinidad con Universitario hace que su nombre siempre sea voceado en el club. Además, las buenas actuaciones con UTC de Cajamarca y sus constantes convocatorias a la bicolor hacen que los equipos grandes lo tengan en la mira. Los cremas intentarían 'repatriar' al ex Melgar, aunque para ello tendrán una dura disputa con Sporting Cristal, que también lo tiene en agenda, sobre todo para la Copa Libertadores 2019.

Luis Llontop

Tras dos años alejado de las canchas, el 'Potro' volvió a la máxima competición defendiendo los colores del Sport Rosario, uno de los dos equipos que descendió en el 2018. La dirigencia estudiantil entiende que Llontop es un jugador de la casa y ante la partido de Fernández, lo que también pretenden es que al igual que Carvallo, al arco llegue un jugador que este identificado con la institución. Aunque es uno de los candidatos con menores chances, no se descarta su llegada para el 2019.

