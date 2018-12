Tres datos claves de Melgar para ganar la semifinal ante Alianza Lima

El partido de vuelta de las semis entre Melgar y Alianza Lima ya se juega fuera de las canchas. Tras el eléctrico partido en Matute, la serie quedó abierta y ambos equipos irán con todo mañana para sellar su pase a la final del Descentralizado. Sin embargo, los Rojinegro podrían tener un 'as' bajo la manga para tumbarse al plantel de Pablo Bengoechea.

Melgar solo ha perdido dos partidos de local en lo que va del año: ante Real Garcilaso (1-2) por la fecha 10 del Torneo Apertura. En aquella ocasión, los verdugos del 'Dominó' fueron Lojas y Archimbaud. El segundo tropiezo fue en la última fecha del Clausura frente a Cantolao, cayendo por la mínima. Además, los Rojinegros han recibido 20 goles en la Ciudad Blanca, lo que confirma que en su cancha, se hace fuerte y es casi invencible.

La definición por penales es una opción que tanto Melgar como Alianza Lima tienen en mente, por ello los Rojinegros van definiendo a sus elegidos. El técnico Hernán Torres ya manejaría su lista de 'penaleros' que buscarán superar a Leao Butrón: Bernardo Cuesta, Christofer Gonzales, Giancarlo Carmona, Joel Sánchez y Tulio Etchemaite serían los ‘fijos’.

Finalmente, la palabra del capitán de Melgar, Bernardo Cuesta también será un factor importante para el partido de vuelta ante Alianza Lima en el Monumental de la UNSA. 'Berni' restó importancia a las declaraciones de Pablo Bengoechea y aseguró que todo se define en la cancha y no fuera de ella. “A mí no me interesa lo que diga, yo creo en mi equipo, en mi grupo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en el campo, las cosas se demuestran ahí, no fuera de la cancha o hablando”, dijo.

