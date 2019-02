Torneo de menores corre peligro de no realizarse por crisis económica

En el 2018, la FPF decidió crear la Copa Centenario, un torneo de menores que reúne a los clubes de Primera y Segunda División para que disputen encuentros en las categorías Sub 15 y Sub 17. Sin embargo, la realización de este torneo está complicada para la presente temporada.

Crisis económica

Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Menores de la FPF, Fernando Farah: "La FPF no atraviesa una buena situación económica y la parte de menores no puede estar excepto a ello, por ello tenemos que ver cómo cubriremos algunos temas. Por lo pronto, en estos momentos, tenemos problemas para que se realice la Copa Centenario que básicamente agrupa a los equipos profesionales no solo de Primera sino también de Segunda", indicó Farah para Radio Ovación.

Además, explicó que "Tal vez una salida podría ser que la FPF no asuma el cien por ciento como lo venía haciendo en los últimos años sino una parte y distribuir lo demás entre los 18 clubes de Primera y los 14 de Segunda. Si es así, eso permitiría que no muera este proyecto tan valioso que tenemos en menores".

Pero si quieren el torneo, los clubes también deberán hacer un esfuerzo: "Como comisión defenderemos esta Copa Centenario y considero que los clubes tendrán que 'mojarse' para que esto salga adelante. Ellos son los que tienen que poner más de su parte". agregó.

No hay problemas con la Copa Federación

"Esta Copa Centenario le hace mucho bien al fútbol ya que eleva el nivel competitivo y lo lleva a las diferentes regiones, aunque un poco más profesionalizado. Acá si queremos resultados en la selección de mayores o en la Sub 20, tenemos que tratar de encontrar una salida a este problema. ¿Y la Copa Federación? Con eso no tenemos problemas", detalló.

