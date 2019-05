Torneo del Inca se volvería a jugar si la Liga 2 no inicia

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Hugo Duthurburu se mostró preocupado por la organización del Torneo Intermedio (a jugarse con equipos de Primera y Segunda División) que se realizará al finalizar el Torneo Apertura. La razón es la demora en el inicio de la Liga 2 (Segunda División).

"Si no hay Segunda División, estamos listos para hacer el torneo intermedio solo con los clubes de Primera División, algo parecido a lo que fue el Torneo del Inca de hace algunas temporadas", indicó el mandamás de la ADFP en entrevista a Radio Ovación.

Hugo Duthurburu también indicó que pese a las pocas semanas para finalizar el Torneo Apertura y se de inicio al Torneo Intermedio, aún hay dudas respecto a cómo se jugará esta competencia: "No sabemos cómo se va a jugar. No hay bases ni detalles. Los miembros del directorio de la Liga 1 no estamos enterados", agregó.

En caso se quiera esperar a que los clubes de la Liga 2 se pongan de acuerdo e iniciar el campeonato, la posibilidad de postergar el Torneo Intermedio para fin de año es improbable: "No solo sería improbable, sino también un desastre porque los equipos ya están programados para jugar", finalizó.

Más noticias en otros medios: