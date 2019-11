Torneo de Reservas | Sport Huancayo es el nuevo líder tras vencer a Binacional | FOTO

Sport Huancayo consiguió un importante triunfo por 1-0 ante Binacional por la fecha 14 del Torneo de Promoción y Reservas. Los zorros son líderes momentáneos del campeonato, ya que sumaron 67 puntos, dos más que Sporting Cristal, que enfrentará a Carlos A. Mannucci este domingo 3 de noviembre.

Sport Huancayo debe esperar que Sporting Cristal no gane a Mannucci para que no pierda el primer lugar. Sport Huancayo no lucha por el campeonato, pero sí por lograr un cupo a la Copa Libertadores. Podrían obtener dos puntos en caso el equipo de reservas se quede con el campeonato.

Los otros resultados del Torneo de Reserva son:

Sport Huancayo 1-0 Binacional

Sport Boys 2-1 FBC Melgar

UTC 1-2 Unión Comercio

Cantolao 5-2 Pirata FC

Alianza Lima 2-0 A. Universidad

El equipo campeón del Torneo de Promoción y Reservas otorgará 2 puntos al primer equipo en la tabla del acumulado, mientras que el subcampeón solo otorgará un punto.

Por el momento, Binacional es el líder de la tabla del acumulado, los siguen Sporting Cristal y Alianza Lima. El campeón del acumulado tendrá el derecho a disputar uno de las semifinanles. De ser Binacional el ganador, el equipo de Juliaca accederá de forma directa a la final.

