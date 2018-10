​Vicepresidente de la ADFP arremete contra la FPF

Calladitos ayudan más. Tito Ordóñez, vicepresidente de la Asociación Deportivo de Fútbol Profesional (ADFP), disparó barro con ventilador hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF), asegurando que su intervención en el Descentralizado 2018 lo único que ocasiona es desestabilizar el campeonato.

Aportan con muchas confusiones

'Nosotros tenemos absolutamente claros los conceptos que hemos puesto como columna y sus definiciones. Lamentablemente, las bases tienen que ser refrendadas por la FPF, quienes todos los años han cambiado algunas frases que han terminado en una confusión. Las directivas de ADFP anteriores no han venido manifestando nada, se han mostrado sumisas y no hacían correcciones, cosa con la que yo estaba totalmente en desacuerdo. El torneo es de los clubes, la FPF no debe estar interviniendo', declaró Tito Ordóñez a Radio Ovación.

Eso no fue todo lo que dijo Tito Ordóñez, el directivo aseguró que la intervención de la FPF lo único que hace es perjudicar a los equipos del Descentralizado con decisiones que a la postre no son convenientes para los clubes.

'Las reiteradas decisiones equivocadas de la FPF, como el límite de extranjeros o la Bolsa de Minutos y los únicos perjudicados económicamente son los clubes. Ahora vamos a entrar en una maratón, con siete partidos en 21 días. Este año hemos pagado 80 días donde se ha estado en receso y ahora, con la seguidilla de encuentros, se producirán desgarros musculares y tendremos que pagar un servicio doble que no estamos recibiendo. Los dirigentes de ADFP, en años pasados, han hecho mutis y nos han cargado de situaciones de las que no tenemos responsabilidad', añadió el vicepresidente de la ADFP.