​Torneo Clausura | Roberto Mosquera será técnico de Binacional hasta finales del 2019 | FOTO

AHORA | Roberto Mosquera será el técnico de Binacional hasta finales del 2019, estratega nacional tiene todo listo para dirigir al club campeón de la primera parte en la Liga 1 del fútbol peruano y tendrá como objetivo levantar el título nacional.

'Está todo dado para volver a dirigir en la Liga1 Movistar de Perú, el único objetivo que no cumplimos en mis últimos años fue no haber campeonado con Alianza Lima. Me siento orgulloso de eso, sobre todo de la madurez que hemos tenido. Me imagino en un puesto de trabajo donde podamos ilusionarnos y cumplir los objetivos. De eso se trata, todo este tiempo he sido así. Si Sporting Cristal te llama es para campeonar, no es necesario ni que te digan', declaró Mosquera a EC.

Como se recuerda, Roberto Mosquera viene de una experiencia larga en el fútbol boliviano, el estratega peruano decidió dejar las riendas de Royal Pari por decisión personal y ahora su futuro estaría en el campeón del Torneo Apertura, Binacional. Su primera tarea será enderezar el rumbo del cuadro puneño en el Clausura, para así llegar fino a las definiciones de campeonato.

MÁS NOTICIAS

▶ VER Colombia vs. Venezuela EN DIRECTO desde Estados Unidos, GRATIS vía Caracol Online

▶ Argentina vs. México EN DIRECTO: amistoso FIFA vía TyC Sports, TV Pública, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7

▶ Jossmery Toledo, policía peruana que rompe corazones en redes con sus sensuales imágenes de Instagram | FOTOS