Torneo Clausura por Gol Perú: ¿Cuál es el único choque qué pasará en vivo?

Entramos a la recta final del Torneo Clausura 2018. La última fecha arranca desde este viernes 23 y culmina el domingo 25 de noviembre. Pero, como es de conocimiento público los partidos se jugarán en simultáneo por lo que Gol Perú solo pasará algunos partidos EN VIVO. Aquí te contamos qué partidos si podrás ver a través de la señal de Movistar Deportes (Canal 14).

Por ejemplo, el domingo 25 de noviembre habrán tres partidos que se jugarán a la misma hora (Universitario vs. Comerciants Unidos, Binacional vs. Alianza Lima y San Martín vs. Melgar). La jornada arrancará con el choque entre la Academia Cantolao vs. UTC desde las 11:00 am en el Miguel Grau del Callao.

Última fecha del clausura x @GOLPERUoficial

Domingo:

11am Cantolao vs UTC

1:15pm Comercio vs Sport Boys

3:30pm U vs Comerciantes (vivo)

5:30pm Binacional vs Alianza Lima (diferido)

7:30pm USMP vs Melgar (diferido) — Harold García (@haroldgad) 22 de noviembre de 2018

¿Qué partido pasará EN VIVO GOL PERÚ?

Domingo 25 de noviembre

Academia Cantolao vs. UTC (11:00 am / EN VIVO)

Unión Comercio vs. UTC (1:15 pm / EN VIVO)

Universitario vs. Comerciantes Unidos (3:00 pm / EN VIVO)

Binacional vs. Alianza Lima (5:30 pm / DIFERIDO)

USMP vs. Melgar (7:30 pm / DIFERIDO)

