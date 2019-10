Torneo Clausura | Eddie Fleischman en Fox Sports: "La San Martín incomoda a muchos en la Primera División" | VIDEO

El último fin de semana, la Universidad San Martín empató sin goles ante el Sport Boys del Callao en el Miguel Grau luego de que el árbitro del encuentro le anule un gol habilitado a los 'santos' en el primer tiempo. Por ello, el comentarista de Fox Sport Perú, Eddie Fleischman, se refirió a los constantes errores arbitrales en contra del cuadro 'albo'.

POLÉMICA POR GOL ANULADO A SAN MARTÍN Las diferentes opiniones con el equipo de #FOXSportsPeru. pic.twitter.com/PlARoxAiRo — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) October 21, 2019

"San Martín es un equipo que incomoda a muchos en la Primera División porque es ordenado, porque lleva bien su contrato, lleva bien sus presupuestos, dijo el comentarista en medio del debate que se armó en el programa Fox Sports. Ante ello, Flavio Maestri consultó por qué incomodaba en la Liga 1.

Fleischman respondió y dijo: "Porque los clubes que hacen doble contrato, los clubes que no cumplen con jugadores, los que no terminan de pagar deudas y a veces pierden puntos y veces no. Porque la comisión de licencias cada vez tiene menos peso, se sienten incómodos cuando un club cumple inescrupulosamente con lo que tiene que cumplir como San Martín", agregó.

Una vez más, el arbitraje echó abajo la oportunidad de conseguir un posible triunfo al anular un gol totalmente válido de Jairo Concha, quien estuvo claramente habilitado al momento de iniciar y concluir la jugada. Crédito: @GOLPERUoficial pic.twitter.com/ffJetQ4dRU — San Martín (@Club_USMP) October 20, 2019

El hecho empezó luego del polémico gol anulado a la Universidad San Martín el sábado en el Callao. Las cuentas oficiales de los 'santos' subieron el video de GOLPERÚ a sus redes sociales mostrando su incomodidad por los fallos arbitrales

TAMBIÉN LEE

Copa Perú: Federación Peruana de Fútbol deja fuera del torneo al Alfonso Ugarte de Puno por incumplimiento de pagos



Paolo Guerrero | Internacional nombra a extécnico del Depredador como sucesor de Odair Hellamn | FOTO