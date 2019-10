Torneo Clausura | Conar decidió 'congelar' a Luis Garay tras polémico arbitraje en el Alianza Lima - San Martín | VIDEO

Pasó factura. El último partido entre Alianza Lima y la Universidad San Martín se quedó con la polémica mano de Leao Butrón fuera del área y que no fue cobrada por el árbitro FIFA, Luis Garay. Por ello, en la Conar, decidieron 'congelar' al juez y no programarlo para la fecha 12 del Torneo Clausura.

Pues así lo dio a conocer el titular de la Conar, Julio Arévalo en una entrevista con GOLPERÚ: "Realmente sí hubo una mano clara de Butrón y no se sancionó. El árbitro no lo llegó a ver, no sabemos. La otra jugada de la falta contra el jugador de San Martín, pero no creo que haya mala intención, pero lógicamente era para una tarjeta. Él (Garay) no dirigirá esta semana", indicó.

El presidente de la CONAR dijo que los errores arbitrales vienen desde hace varias fechas y que ahora los clubes protestan porque falta poco para el final del campeonato: "Así como los jugadores, los árbitros tienen sus altas y bajas, más aún cuando estamos en la última parte del campeonato, todos los equipos reclaman. Estas últimas semanas estamos nombrando a los árbitros con mayores partidos y recorrido", finalizó.

